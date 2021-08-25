Алжир розірвав дипвідносини з Марокко: звинувачує в шпигунстві та лісових підпалах

Про це розповідає "Аль-Джазіра".



"Алжир вирішив припинити дипломатичні відносини з Королівством Марокко від сьогодні", - сказав міністр закордонних справ Рамдан Ламамра.



"Марокканське королівство ніколи не припиняло своїх ворожих дій проти Алжиру", - сказав він.



Переривання дипломатичних відносин діє з вівторка, але консульства в кожній країні залишаться відкритими, сказав Ламамра.



Марокко та Алжир мають напружені відносини протягом десятиліть, головним чином щодо питання Західної Сахари.



Король Марокко Мохаммед VI закликав до поліпшення зв'язків з Алжиром.



Минулого тижня Алжир заявив, що смертельні лісові пожежі - це робота груп, які він назвав "терористичними", одну з яких, за її словами, підтримала Марокко.



Лісові пожежі в Алжирі, що спалахнули 9 серпня на тлі бурхливої спеки, спалили десятки тисяч га лісу та забрали життя щонайменше 90 людей, у тому числі понад 30 солдатів.



Влада Алжиру назвала призвідцями пожеж берберських сепаратистів з регіону Кабілі, який простягається вздовж узбережжя Середземного моря на схід від столиці Алжиру.

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