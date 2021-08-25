Алжир розірвав дипвідносини з Марокко: звинувачує в шпигунстві та лісових підпалах
24 серпня Алжир розірвав дипвідносини із західним сусідом - Марокко: країна звинувачує терористичні групи берберських сепаратистів у підпалах лісів, одне з угруповань бойовиків, на їхню думку, підтримують сусіди
Про це розповідає "Аль-Джазіра".
"Алжир вирішив припинити дипломатичні відносини з Королівством Марокко від сьогодні", - сказав міністр закордонних справ Рамдан Ламамра.
"Марокканське королівство ніколи не припиняло своїх ворожих дій проти Алжиру", - сказав він.
Переривання дипломатичних відносин діє з вівторка, але консульства в кожній країні залишаться відкритими, сказав Ламамра.
Марокко та Алжир мають напружені відносини протягом десятиліть, головним чином щодо питання Західної Сахари.
Король Марокко Мохаммед VI закликав до поліпшення зв'язків з Алжиром.
Минулого тижня Алжир заявив, що смертельні лісові пожежі - це робота груп, які він назвав "терористичними", одну з яких, за її словами, підтримала Марокко.
Лісові пожежі в Алжирі, що спалахнули 9 серпня на тлі бурхливої спеки, спалили десятки тисяч га лісу та забрали життя щонайменше 90 людей, у тому числі понад 30 солдатів.
Влада Алжиру назвала призвідцями пожеж берберських сепаратистів з регіону Кабілі, який простягається вздовж узбережжя Середземного моря на схід від столиці Алжиру.
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