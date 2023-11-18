Amazon оголосила про скорочення штату співробітників, які працюють над голосовим помічником Alexa. У чому причина

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що скорочення торкнуться кількох сотень співробітників компанії, які працюють у підрозділі голосового помічника Alexa. Точну кількість звільнених людей не вказують.

"Ми переорієнтовуємо деякі наші ресурси, щоб краще узгодити їх з нашими бізнес-пріоритетами й тим, що, як ми знаємо, має найбільше значення для клієнтів, включно з максимізацію ресурсів і зусиль, спрямованих на генеративний ШІ", - заявив віцепрезидент Alexa і Fire TV Деніел Рауш.

Рауш зазначив, що він залишається оптимістом щодо Alexa.

"Включення нової великої мовної моделі в голосовий персональний штучний інтелект було і залишається величезним науковим та інженерним викликом", - написав він.

У Amazon цього місяця також відбулися скорочення у музичному та ігровому відділах.

Довідково. Amazon Alexa - голосовий асистент, який інтегровано в аудіоупристрої компанії Amazon (Echo, Echo Dot, Tap), приставки Fire TV та інші. Він може програвати музику, читати новини, надавати інформацію про погоду, затори на дорогах і не тільки.