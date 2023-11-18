Amazon оголосила про скорочення штату співробітників, які працюють над голосовим помічником Alexa. У чому причина
Компанія з інтернет-торгівлі Amazon оголосила про скорочення "кількох сотень" співробітників, які працюють над голосовим помічником Alexa: у компанії заявили про зміну бізнес-пріоритетів
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що скорочення торкнуться кількох сотень співробітників компанії, які працюють у підрозділі голосового помічника Alexa. Точну кількість звільнених людей не вказують.
"Ми переорієнтовуємо деякі наші ресурси, щоб краще узгодити їх з нашими бізнес-пріоритетами й тим, що, як ми знаємо, має найбільше значення для клієнтів, включно з максимізацію ресурсів і зусиль, спрямованих на генеративний ШІ", - заявив віцепрезидент Alexa і Fire TV Деніел Рауш.
Рауш зазначив, що він залишається оптимістом щодо Alexa.
"Включення нової великої мовної моделі в голосовий персональний штучний інтелект було і залишається величезним науковим та інженерним викликом", - написав він.
У Amazon цього місяця також відбулися скорочення у музичному та ігровому відділах.
Довідково. Amazon Alexa - голосовий асистент, який інтегровано в аудіоупристрої компанії Amazon (Echo, Echo Dot, Tap), приставки Fire TV та інші. Він може програвати музику, читати новини, надавати інформацію про погоду, затори на дорогах і не тільки.
- Раніше mazon сформувала команду для навчання великої мовної моделі штучного інтелекту Olympus. Компанія прагне скласти конкуренцію OpenAI та Alphabet.
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