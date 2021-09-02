Amazon запровадив бонус у розмірі 50 фунтів для працівників, що вчасно приходять на роботу

Про це повідомляє ВВС.

Винагороду зможуть отримати працівники, які не мають жодного пропуску згідно затвердженого графіку. Винятком є вихідні, пов’язані з інвалідністю та COVID-19.

У компанії кажуть, що такий крок допоможе їй задовольнити вищих попит влітку та на Різдво.

Зазначається, що бонус будуть виплачувати раз на тиждень.

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