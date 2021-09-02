Amazon запровадив бонус у розмірі 50 фунтів для працівників, що вчасно приходять на роботу
Amazon пропонуватиме щотижневий бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів для штатного персоналу на окремих локаціях у Великобританії для тих, хто вчасно приходить на роботу
Про це повідомляє ВВС.
Винагороду зможуть отримати працівники, які не мають жодного пропуску згідно затвердженого графіку. Винятком є вихідні, пов’язані з інвалідністю та COVID-19.
У компанії кажуть, що такий крок допоможе їй задовольнити вищих попит влітку та на Різдво.
Зазначається, що бонус будуть виплачувати раз на тиждень.
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