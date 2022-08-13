Амбасадорка США відвідала центр "Я - Маріуполь" у Києві

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні в фейсбуці.

"Росія жорстоко і безсердечно знищила одне з найперспективніших міст України, убивши, затримавши та примусово депортувавши незліченні тисячі людей. Неможливо осягнути весь той жах, який пережили маріупольці, яких поневірянь і руйнувань, яким не повинно бути місця в нашому світі, вони зазнали", - заявила Бріджит Брінк.

У посольстві додали, що Маріуполь також є осередком надзвичайної хоробрості та стійкості.

Відомо, що центр комплексної підтримки переселенцям "Я – Маріуполь" відкрився у Києві наприкінці весни - 26 травня. Він знаходиться по вул. Антоновича, 39. Це четвертий "Я-Маріуполь". Такі хаби працюють у Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці. Тисячі маріупольців отримають допомогу – від гуманітарної підтримки до консультації психолога.

16 липня центр "Я Маріуполь", де допомагатимуть переселенцям, відкрили у Львові на площі Галицькій, 15. Львівський центр "Я Маріуполь" є уже десятим осередком де допомагають переселенцям із цього міста. Раніше центри з’явились в Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Одесі, Кропивницькому, Івано-Франківську, Калуші та Хмельницькому. На черзі – Ужгород, Кривий Ріг, Чернівці. У філіях "Я Маріуполь" готові надати допомогу 150 тисячам людей.

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