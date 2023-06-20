Америка закликала до "організованого та відповідального" виведення миротворців ООН з Малі
Сполучені Штати шкодують про рішення тимчасової військової влади Малі попросити миротворчі сили ООН покинути країну і закликають до "організованого та відповідального" скорочення місії
Про це повідомляє Reuters.
Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Америка стурбована наслідками рішення тимчасової військової влади Малі вивести миротворців ООН з країни для безпеки та гуманітарних криз, які торкаються малійського народу.
"Сполучені Штати жалкують про рішення перехідного уряду Малі відкликати свою згоду на створення МІНУСМУ (назва миротворчої місії ООН в країні, - ред). Вивід МІНУСМУ має бути впорядкованим і відповідальним, необхідно приділити першочергову увагу безпеці миротворців та малійців", - зазначив Міллер.
Повідомляється, що Малі намагається зупинити ісламістське повстання, яке почалося після повстання у 2012 році. МІНУСМА була розгорнута Радою Безпеки ООН у 2013 році для підтримки іноземних і місцевих зусиль з відновлення стабільності.
Однак після декількох державних переворотів до влади прийшла військова хунта, яка все більше конфліктувала з МІНУСМА. Також вони звернулися до РФ в цілях збільшити свій військовий потенціал.
- У лютому 2021 року у центрі Малі в результаті обстрілу бази миротворців ООН постраждали 20 військових.
- У червні 2023 року тимчасова військова влада Малі сама попросила ООН негайно вивести своїх миротворців через "кризу довіри" – вони не допомогли стабілізувати ситуацію в країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе