Про це повідомляє Reuters.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Америка стурбована наслідками рішення тимчасової військової влади Малі вивести миротворців ООН з країни для безпеки та гуманітарних криз, які торкаються малійського народу.

"Сполучені Штати жалкують про рішення перехідного уряду Малі відкликати свою згоду на створення МІНУСМУ (назва миротворчої місії ООН в країні, - ред). Вивід МІНУСМУ має бути впорядкованим і відповідальним, необхідно приділити першочергову увагу безпеці миротворців та малійців", - зазначив Міллер.

Повідомляється, що Малі намагається зупинити ісламістське повстання, яке почалося після повстання у 2012 році. МІНУСМА була розгорнута Радою Безпеки ООН у 2013 році для підтримки іноземних і місцевих зусиль з відновлення стабільності.

Однак після декількох державних переворотів до влади прийшла військова хунта, яка все більше конфліктувала з МІНУСМА. Також вони звернулися до РФ в цілях збільшити свій військовий потенціал.