Американська корпорація General Dynamics розглядає можливість виробництва БМП ASCOD спільно з "Українською бронетехнікою"

Про це повідомляє пресслужба підприємства "Українська Бронетехніка".

"Досвід сучасної війни продемонстрував величезну цінність броньованої техніки для збереження життя наших військових. Саме тому ми плануємо постачати та виробляти в Україні бойові машини піхоти стандартів NATO", - зазначив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Фахівці компанії спільно з військовослужбовцями ЗСУ, ДНДІ випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки та спеціалістами холдингу Czechoslovak Group відвідали виробничі потужності General Dynamics European Land Systems (європейська дочірня компанія американської корпорації General Dynamics - авт.) у м. Трубія, Іспанія, де ознайомилися з унікальним виробництвом колісної та гусеничної техніки з використанням надсучасних технологій та відповідно до стандартів NATO. Українські військовослужбовці випробували БМП з метою порівняння динамічних властивостей ASCOD з існуючою на озброєнні ЗСУ технікою.

Фото: ukrainianarmor

Універсальна платформа ASCOD може бути оснащена різноманітними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм та гранатометами 40 мм, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами.

"Обговорюємо з General Dynamics European Land Systems можливість в найкоротший постачати ASCOD в Україну, якнайшвидше організувати виробництво та обслуговування платформи в Україні та інтегрувати передові системи озброєння, електроніки та зв’язку для досягнення оперативної сумісності ЗСУ та NATO", - зазначив Бельбас.

General Dynamics - американська аерокосмічна та оборонна корпорація, п’ята у світі за обсягами продажів зброї. Саме General Dynamics є розробником легендарного літака F-16, постачання якого в Україну очікується наступного року. Також корпорація виготовляє танки "Абрамс".

Фото: ukrainianarmor

Платформа ASCOD оснащена унікальними системами балістичного та протимінного захисту, що забезпечує рівень захисту відповідно до STANAG 4569 - рівень 4 для балістичного захисту (бронебійний постріл калібру 14,5 мм) та рівень 4a/4b для протимінного захисту (10 кг вибухової речовини). ASCOD перебуває на озброєнні провідних армій світу та країн NATO, таких як Іспанія, Великобританія, Австрія та інших.