Американська розвідка: армія РФ не спроможна на масштабний наступ цього року

Про це, як пише "Голос Америки", заявила на слуханнях у комітеті з розвідки сенату США директорка національної розвідки Авріл Гейнс.

"Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не знайде значних джерел постачання боєприпасів з третіх країн, їй буде дедалі складніше підтримувати навіть поточний рівень наступальних операцій у найближчі місяці, а отже, вона може повністю перейти до утримання та оборони територій, які вони зараз окупують", – сказала Гейнс, презентуючи доповідь від імені розвідувальної спільноти США.

Гейнс додала, що, розуміючи це, Путін, найімовірніше, розраховує на те, що час працює на нього й він зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні в разі тривалого продовження війни.

Водночас Росія внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну зазнала втрат, які вимагатимуть років відновлення. Тож зараз вона становитиме меншу військову загрозу для Європи й не зможе бути активним гравцем на глобальній арені в Євразії, як раніше. Втім це може спонукати Москву вживати асиметричних методів і шукатиме партнерів.

"У результаті Росія ще більше покладатиметься на асиметричні варіанти, такі як ядерний, кібернетичний, космічний потенціал і на Китай", – зазначила Гейнс.

Україна, за словами Гейнс, також зазнає важких втрат у боях на сході, що впливає на її спроможність провести успішний контрнаступ пізніше цієї весни.

Також вона сказала, що американське розвідувальне співтовариство залучене до співпраці в процесі документування російських воєнних злочинів в Україні, аби притягнути РФ і виконавців цих злочинів до відповідальності за їхні дії. Мова, зокрема, про бомбардування українських енергетичних об’єктів та мереж, а також будь-яких інших об’єктів невійськового призначення, депортацію до Росії українських громадян, створення фільтраційних таборів.