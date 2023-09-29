Американська зброя, яку отримує Україна, не потрапляє в чужі руки, - Держдеп

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Держдепі США наголосили, що жодних випадків потрапляння зброї, яку отримує Україна, в чужі руки не виявлено - вона використовується належним чином.

"Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні – ред.) зброї. Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.