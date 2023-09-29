Американська зброя, яку отримує Україна, не потрапляє в чужі руки, - Держдеп
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер наголосив, що зброя, яку Україна отримує для протистояння російським терористам, використовується належним чином
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У Держдепі США наголосили, що жодних випадків потрапляння зброї, яку отримує Україна, в чужі руки не виявлено - вона використовується належним чином.
"Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї (наданої Україні – ред.) зброї. Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
- Двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.
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