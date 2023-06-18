Американське видання The American Conservative звинуватило США у війні в Україні
Американське видання The American Conservative опублікувало статтю, в якій звинувачує США у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У статті видання The American Conservative йдеться, що причиною війни в Україні є нерозважливе цькування Росії Києвом, який розпочав "антитерористичну кампанію проти своїх російськомовних громадян".
Цікаво, що американське видання звинувачує і США, які за їхньою версією несерйозно ставились до численних протестів Путіна проти розширення НАТО.
Американські пропагандисти також написали про "створення "напівбожеств" з українських олігархів як корумпованого інструменту США" та "змішування інтересів етнонаціоналістичних ультраправих угруповань у Києві та Львові з національними інтересами США".
"Метою дезінформації є дискредитація США шляхом перекладання на неї вини за розвʼязання війни та відбілювання репутації Росії – країни-агресора", - пише ЦПД.
- 14 червня пропагандистські телеграм-канали поширювали фейкову обкладинку німецького видання Titanic під назвою випуску "Успішний контрнаступ собі в штани".
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