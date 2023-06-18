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Американське видання The American Conservative звинуватило США у війні в Україні

18 червня, 2023 неділя
00:29
Світ війна проти РФ ЗСУ

Американське видання The American Conservative опублікувало статтю, в якій звинувачує США у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У статті видання The American Conservative йдеться, що причиною війни в Україні є нерозважливе цькування Росії Києвом, який розпочав "антитерористичну кампанію проти своїх російськомовних громадян".

Цікаво, що американське видання звинувачує і США, які за їхньою версією несерйозно ставились до численних протестів Путіна проти розширення НАТО.

Американські пропагандисти також написали про "створення "напівбожеств" з українських олігархів як корумпованого інструменту США" та "змішування інтересів етнонаціоналістичних ультраправих угруповань у Києві та Львові з національними інтересами США".

"Метою дезінформації є дискредитація США шляхом перекладання на неї вини за розвʼязання війни та відбілювання репутації Росії – країни-агресора", - пише ЦПД.

Україна
Росія
РНБО
Війна з Росією
фейк
США
пропаганда
російські фейки
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