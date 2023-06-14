Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголошують, що така обкладинка німецького видання Titanic - це фейк.

"Поширюючи цей фейк, пропагандисти підписують публікацію словами "Зрада чи що, пані та панове", тим самим наштовхуючи читачів на потрібні їм висновки. Обкладинку зі Зеленським німецький журнал не публікував. Перевіривши видання за порядковим номером, Центр знайшов справжню обкладинку випуску. Подібними фейками ворог намагається дискредитувати українську владу та розколоти суспільство", - пише Центр.

Фото: ЦПД