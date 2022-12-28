Про це поінформували в Інституті вивчення війни (ISW).

"Кремль, імовірно, продовжить фокусувати свої претензії до Заходу та ігнорувати Україну як суверенне утворення на підтримку поточних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб змусити Захід піти на випереджувальні поступки і чинити тиск на Україну для ведення переговорів", - зазначили експерти ISW.

Росіяни намагаються створити образ України як "західного пішака", що не має реального суверенітету. Так керівництво РФ прагне усунути українське представництво на майбутніх переговорах, щоб замість цього вести діалог із чиновниками Заходу.

За даними ISW, Росія регулярно висловлює свої претензії до Заходу щодо війни в Україні, так Кремль використовує бажання західних чиновників розпочати переговори. РФ це робить, щоб "отримати вигоду від бажання Заходу до переговорів і створити динаміку, за якої західні чиновники відчувають себе змушеними піти на превентивні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів".

Повідомляється, що РФ продовжить зображувати українське представництво як тих, хто затягує війну, а також надалі повторюватиме свої воєнні цілі. Так Кремль прагне змусити Україну піти на переговори на умовах, які вигідніші для Росії.

Нагадаємо, 22 грудня міністри закордонних справ країн G7 обговорили мирні пропозиції України, які озвучив Володимир Зеленський, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "це речі, які кожен має підтримати".

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