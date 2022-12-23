"Це речі, які кожен має підтримати": Блінкен на зустрічі голів МЗС G7 представив мирні пропозиції Зеленського
Міністри закордонних справ країн "Групи семи" на віртуальній зустрічі в четвер обговорили мирні пропозиції України, які президенту США Джо Байдену напередодні озвучив український колега Володимир Зеленський
Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен, інформує CNN.
"Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що він (Зеленський) запропонував. Я щойно був на відеозв’язку з нашими партнерами по "Групі семи". І це одна з речей, про які ми говорили", – сказав він.
Очільник американської дипломатії назвав мирні пропозиції України "гарним початком". "Це речі, які кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати", – додав він.
Блінкен не став говорити, скільки часу знадобиться США й Україні для спільної оцінки мирного плану, про що президенти обох країн домовились на зустрічі напередодні.
- Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Одним з пунктів розмови був формат миру, як його бачить Україна.
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