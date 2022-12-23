Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен, інформує CNN.

"Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що він (Зеленський) запропонував. Я щойно був на відеозв’язку з нашими партнерами по "Групі семи". І це одна з речей, про які ми говорили", – сказав він.

Очільник американської дипломатії назвав мирні пропозиції України "гарним початком". "Це речі, які кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати", – додав він.

Блінкен не став говорити, скільки часу знадобиться США й Україні для спільної оцінки мирного плану, про що президенти обох країн домовились на зустрічі напередодні.

Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Одним з пунктів розмови був формат миру, як його бачить Україна.

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