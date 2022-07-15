Політичний стратег поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі Білий дім та американські конгресмени дуже активно працюють для України. Конгресмени розуміють, що Україна має великий потенціал для перемоги у війні. Але для цього США повинні допомагати Україні зброєю", - зазначив Смарт.

Політтехнолог переконаний, що незабаром ми побачимо нову зброю від США та нові програми підтримки України.

"У Вашингтоні розуміють, що краще допомогти Україні зараз, аби перемогти у війні. А якщо зволікати, то буде гірше для всіх. Багато конгресменів розуміють, що треба зробити так, аби Україна отримала значно більше систем HIMARS саме зараз. Гадаю, упродовж кількох тижнів ми побачимо нову зброю та нові програми підтримки України", - зауважив Джейсон Джей Смарт.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені.

13 липня стало відомо, що представники адміністрації президента США прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України.

15 липня стало відомо, що США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік.

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