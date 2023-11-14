Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"

Про це повідомляє The Guardian.

У скарзі Центру конституційних прав (CCR), поданій від імені кількох палестинських груп і окремих осіб, йдеться про те, що дії Ізраїлю, включаючи "масові вбивства", обстріли об'єктів цивільної інфраструктури і примусові виселення, прирівнюються до геноциду.

У CCR заявили, що міжнародна конвенція проти геноциду 1948 року вимагає від США та інших країн використовувати свою владу і вплив, щоб зупинити вбивства.

"Будучи найближчим союзником і найсильнішим прихильником Ізраїлю, будучи його найбільшим постачальником військової допомоги з великим відривом, і оскільки Ізраїль є найбільшим сукупним одержувачем американської зовнішньої допомоги з часів Другої світової війни, Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні засоби, щоб мати стримуючий вплив на ізраїльських чиновників, які зараз здійснюють геноцидні дії проти палестинського народу в Газі", - стверджується в позові.

У позові, поданому до федерального суду Каліфорнії, міститься прохання до суду заборонити США надавати зброю, гроші і дипломатичну підтримку Ізраїлю. Він також вимагає заяви про те, що президент, державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін зобов'язані "вжити всіх заходів в межах своїх повноважень, щоб запобігти вчиненню Ізраїлем актів геноциду проти палестинського населення Гази". Серед них - тиск на Ізраїль, щоб він припинив бомбардування Гази, зняв блокаду території і не допустив насильницького вигнання палестинців.