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Головна Спорт Американський боксер переміг нокаутом та став абсолютним чемпіоном світу

Американський боксер переміг нокаутом та став абсолютним чемпіоном світу

15 травня, 2022 неділя
15:55
Спорт Джермелл Чарло та Браян Кастаньо (попереду)

Американець Джермелл Чарло нокаутував аргентинця Браяна Кастаньо та став абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У ніч проти 15 травня у Лос-Анджелесі (США) Чарло переміг Кастаньо технічним нокаутом у десятому раунді в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі (до 69,9 кг). 

Американець захистив титули чемпіона світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) і відібрав у аргентинця пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації). 

Джермелл Чарло став четвертим чинним абсолютним чемпіоном світу. Крім нього, титулами володіють австралієць Джордж Камбосос в легкій вазі (до 61,2 кг), британець Джош Тейлор у першій напівсередній категорії (до 63,5 кг) та Сауль Альварес у другій середній (до 76,2 кг). 

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Бокс
нокаут
Сауль Альварес
абсолютний чемпіон
Джордж Камбосос
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