Американський боксер переміг нокаутом та став абсолютним чемпіоном світу
Американець Джермелл Чарло нокаутував аргентинця Браяна Кастаньо та став абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 15 травня у Лос-Анджелесі (США) Чарло переміг Кастаньо технічним нокаутом у десятому раунді в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі (до 69,9 кг).
Американець захистив титули чемпіона світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) і відібрав у аргентинця пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Джермелл Чарло став четвертим чинним абсолютним чемпіоном світу. Крім нього, титулами володіють австралієць Джордж Камбосос в легкій вазі (до 61,2 кг), британець Джош Тейлор у першій напівсередній категорії (до 63,5 кг) та Сауль Альварес у другій середній (до 76,2 кг).
- 13 травня українець Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе