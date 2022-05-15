Американський боксер переміг нокаутом та став абсолютним чемпіоном світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 15 травня у Лос-Анджелесі (США) Чарло переміг Кастаньо технічним нокаутом у десятому раунді в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі (до 69,9 кг).

Американець захистив титули чемпіона світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) і відібрав у аргентинця пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Джермелл Чарло став четвертим чинним абсолютним чемпіоном світу. Крім нього, титулами володіють австралієць Джордж Камбосос в легкій вазі (до 61,2 кг), британець Джош Тейлор у першій напівсередній категорії (до 63,5 кг) та Сауль Альварес у другій середній (до 76,2 кг).

13 травня українець Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

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