Американський боксер захистив чемпіонський титул у категорії Ломаченка
Девін Хейні переміг іншого американця Джозефа Діаса та захистив звання чемпіона світу WBC в легкій вазі, яке раніше належало українцю Василю Ломаченку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти неділі, 5 грудня, у Лас-Вегасі (США) Хейні захищав "регулярний" титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти Діаса.
Претендент вдало розпочав бій та виграв кілька стартових раундів, проте чинний чемпіон перехопив ініціативу та здобув перемогу за очками - 116:112, 117:111, 117:111.
Головним - "франчайзинговим" титулом WBC - володіє австралієць Джордж Камбосос, який є абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні. Обидва ці пояси раніше належали Василеві Ломаченку.
Українець 11 грудня проведе бій проти Річарда Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе