Американський боксер захистив чемпіонський титул у категорії Ломаченка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти неділі, 5 грудня, у Лас-Вегасі (США) Хейні захищав "регулярний" титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти Діаса.

Претендент вдало розпочав бій та виграв кілька стартових раундів, проте чинний чемпіон перехопив ініціативу та здобув перемогу за очками - 116:112, 117:111, 117:111.

Головним - "франчайзинговим" титулом WBC - володіє австралієць Джордж Камбосос, який є абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні. Обидва ці пояси раніше належали Василеві Ломаченку.

Українець 11 грудня проведе бій проти Річарда Коммі з Гани.