Американський диплом у Києві: як отримати

В Україні для абітурієнтів відкриті двері Амерікан Юніверсіті Київ. Це університет, який нещодавно розпочав свою роботу в Києві у партнерстві з Arizona State University. Цей аризонський вищий освітній заклад восьмий рік поспіль визнають найінноваційнішим університетом США. Все навчання проводиться виключно англійською мовою за сучасними стандартами — це гнучкість у виборі предметів та доступ до інноваційних онлайн систем.

“Студенти АЮК, так само як американські, можуть гнучко вибирати предмети для вивчення та мають доступ до інноваційної онлайн-системи навчання LMS Сanvas. Це провідна платформа, завдяки якій студенти і викладачі отримують цілодобовий доступ до матеріалів, максимальну інтерактивність, комунікацію онлайн, офлайн та в змішаному форматі. Систему LMS Сanvas використовують понад 30 мільйонів людей у понад 4000 навчальних закладів світу”, - розповідає ректор Амерікан Юніверсіті Київ (AUK) Роман Шеремета.

Зараз до цього закладу триває набір на весняний семестр за двома популярними магістерськими програмами: Global Management та Software Engineering. Навчання за цими програмами почнеться вже у лютому 2023. Магістерська програма Global Management дає студентам розуміння глобальних ринків і готує до управління топовими міжнародними організаціями. Магістерську програму Software Engineering викладають в EPAM School of Digital Technologies, і вона орієнтована на професіоналів, які націлені посилити свою кар'єру в ІТ або перейти на вищий управлінський рівень у цій сфері. Ця програма розроблена у тісній співпраці з EPAM, провідною компанією з ІТ-послуг, світовим лідером у сфері цифрових інженерних і консалтингових послуг. Занурення в англомовне середовище допомагає максимально підготуватися до представницьких посад у міжнародних компаніях та впевнено відповідати їхнім вимогам.

“Ми також працюємо на кар’єрно-орієнтовану освіту. Тобто, робимо все для того, щоб після закінчення нашого Університету у випускників була потужна робота. При цьому - топова! І щоб наш студет був готовий працювати на ту компанію. Ну і звичайно представляти наш Університет. Щоб ця компанія, тобто Гугл чи Амазон, приходила до нас знову, і знову наймала наших студентів”, - каже Роман Шеремета.

Американські магістерські програми ASU постійно оновлюються і вдосконалюються, підлаштовуються під потреби сучасного бізнесу. В АЮК викладають кращі лектори з різних країн світу, які працювали в престижних навчальних закладах та відзначені багатьма міжнародними нагородами. По завершенні навчання випускники можуть отримати подвійний диплом: українського та американського зразка.