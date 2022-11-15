Американський космічний безпілотник побив рекорд та пробув на орбіті 908 днів
Американський експериментальний космічний безпілотник Boeing X-37B встановив рекорд та пробув на орбіті 908 днів, що складає майже два з половиною роки
Про це повідомляє пресцентр Boeing.
12 листопада о 05:22 безпілотник повернувся в Космічний центр Кеннеді у Флориді. Попередній рекорд безпілотника - 780 днів на орбіті.
Зазначається, що це була шоста космічна місія безпілотника. Загалом за весь час існування космічний апарат пролетів понад 1,3 млрд миль і провів близько 3774 днів у космосі. Завдяки безпілотнику науковці проводять експерименти для урядових і галузевих партнерів.
Однією з місій Boeing X-37B цього разу став експеримент NASA для оцінки впливу довготривалого перебування в космосі на насіння. Зазначається, що це дослідження спрямоване на майбутні міжпланетні місії та створення постійних баз у космосі.
"З моменту першого запуску X-37B у 2010 році він усі побив рекорди та надав нашій країні неперевершені можливості для швидкого тестування та інтеграції нових космічних технологій", — сказав Джим Чілтон, старший віцепрезидент Boeing Space and Launch.
- Раніше стало відомо, що місію NASA на Місяць перенесли через ураган "Ніколь".
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