Американський суд оголосив дату початку кримінального процесу щодо Трампа
Суд проти експрезидента США Дональда Трампа має розпочатися в середині сезону президентських передвиборів і менше ніж за 8 місяців до виборів у Білий дім у 2024 році
Про це пише CNBC.
Таким чином Дональд Трамп має з'явитися в суді 25 березня 2024 року у кримінальній справі про спробу зґвалтування і наклеп на постраждалу проти письменниці і журналістки Джин Керролл.
Наразі Трамп докладає зусиль, щоб балотуватися в президенти від Республіканської партії, заперечуючи звинувачення проти нього.
У вівторок, коли суддя Хуан Мерчан оголосив розклад судового процесу, Трамп брав участь у слуханні дистанційно через відеозв'язок.
Суддя попередив про можливі санкції проти Трампа, якщо він порушить охоронний ордер, який обмежує можливість розголошення доказів та інших матеріалів, що стосуються кримінальної справи.
Мерчан сказав прокурорам подати свої досудові клопотання до 29 серпня та дав адвокатам Трампа час до 10 жовтня, щоб вони подали свої відповіді. Суддя також заявив, що винесе рішення щодо звинувачень 4 січня на слуханні, на якому, як очікується, пан Трамп буде присутній особисто.
Після слухання Трамп опублікував повідомлення на своєму сайті, де розкритикував графік суду над ним і самого суддю.
"Щойно відбулося слухання у Верховному суді округу Нью-Йорк, на якому я вважаю, що мої права на Першу поправку "Свобода слова" були порушені, і нам нав'язали дату судового розгляду 25 березня, якраз у розпал сезону праймеріз", - написав він.
Також він додав, що вважає це дуже несправедливим і розцінює як втручання у вибори.
- Нагадаємо, 4 квітня експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунули кримінальне обвинувачення у причетності до незаконної виплати за приховування інформації, яка могла зашкодити його передвиборчій кампанії. 7 квітня стало відомо, що письменниця E. Джин Керролл розповіла присяжним у федеральному суді на Манхеттені, що експрезидент США Дональд Трамп напав на неї та зґвалтував.
- Згодом Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Е. Джин Керролл у гардеробній розкішного універмагу. Керролл стверджувала, що тоді вона зустрілася з Трампом в універмазі в Нью-Йорку. Між ними почалася розмова, і він запропонував їй приміряти білизну, яку вибирав для подарунка іншій жінці. Коли Керролл погодилася, Трамп пройшов разом з нею в гардероб, де, за словами письменниці, зґвалтував її.
- У травні стало відомо, що письменниця Джин Керролл, яка уже виграла справу про сексуальне насильство і наклеп проти колишнього президента США Дональда Трампа на суму 5 мільйонів доларів, вимагає ще 10 мільйонів доларів компенсації у новому позові.
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