Про це пише CNBC.

Таким чином Дональд Трамп має з'явитися в суді 25 березня 2024 року у кримінальній справі про спробу зґвалтування і наклеп на постраждалу проти письменниці і журналістки Джин Керролл.

Наразі Трамп докладає зусиль, щоб балотуватися в президенти від Республіканської партії, заперечуючи звинувачення проти нього.

У вівторок, коли суддя Хуан Мерчан оголосив розклад судового процесу, Трамп брав участь у слуханні дистанційно через відеозв'язок.

Суддя попередив про можливі санкції проти Трампа, якщо він порушить охоронний ордер, який обмежує можливість розголошення доказів та інших матеріалів, що стосуються кримінальної справи.

Мерчан сказав прокурорам подати свої досудові клопотання до 29 серпня та дав адвокатам Трампа час до 10 жовтня, щоб вони подали свої відповіді. Суддя також заявив, що винесе рішення щодо звинувачень 4 січня на слуханні, на якому, як очікується, пан Трамп буде присутній особисто.

Після слухання Трамп опублікував повідомлення на своєму сайті, де розкритикував графік суду над ним і самого суддю.

"Щойно відбулося слухання у Верховному суді округу Нью-Йорк, на якому я вважаю, що мої права на Першу поправку "Свобода слова" були порушені, і нам нав'язали дату судового розгляду 25 березня, якраз у розпал сезону праймеріз", - написав він.

Також він додав, що вважає це дуже несправедливим і розцінює як втручання у вибори.