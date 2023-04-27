Про це пише Reuters.

"Я тут, тому що Дональд Трамп зґвалтував мене, а коли я написала про це, він збрехав і сказав, що цього не було, - заявила Е. Джин Керролл присяжним у федеральному суді на Мангеттені. - Він збрехав і зруйнував мою репутацію, і я тут, щоб спробувати повернути своє життя назад".



79-річна Керролл, колишня колумністка журналу Elle, вимагає від Трампа, 76 років, який очолює республіканців у президентській кампанії 2024 року, відшкодування невизначених збитків.



Її позов стосується зустрічі в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman наприкінці 1995 або на початку 1996 року, де, за її словами, Трамп зґвалтував її, перш ніж вона змогла втекти.



Керролл стверджує, що Трамп поширив наклеп, назвавши її заяву про зґвалтування містифікацією, брехнею і "повною аферою" на своїй соціальній платформі Truth, а також сказав, що "вона не його тип" і вигадала цю заяву, щоб продати свої мемуари.