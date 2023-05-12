Про це повідомляє BBC.

Зазначено, що 29-річний YouTube-блогер Тревор Джейкоб в межах угоди зі слідством погодився визнати себе винним у тому, що він перешкоджав федеральному розслідуванню США аварії. Блогер також вказав, що знімав відео у межах спонсорської угоди.

У листопаді 2021 року Тревор Джейкоб вилетів з аеропорту Санта-Барбари у Каліфорнії. Перед вильотом він встановив відеокамери у різних частинах літака та взяв із собою парашут, камеру й палицю для селфі. Приблизно через 35 хвилин після початку польоту хлопець вистрибнув із літака і почав знімати, як той падає. Спершу блогер запевняв, що з ладу вийшов двигун.

"Він не мав наміру досягти місця призначення, а натомість планував катапультуватися з літака під час польоту та зняти на відео себе, як стрибає з парашутом на землю, і свій літак, коли він знижується та розбивається", — заявили прокурори Центрального округу Каліфорнії.

Після приземлення хлопець підійшов до місця аварії та зняв уламки на відео. Через два дні він повідомив про авіакатастрофу Національну раду з безпеки на транспорті (NTSB), але сказав слідчим, що не знає, де знаходяться уламки літака.

10 грудня 2021 року блогер разом із другом вилетів на місце аварії та відбуксирував розбитий літак до ангара в окрузі Санта-Барбара. Протягом кількох днів він знищив частини літака, зокрема викинувши їх у смітники біля аеропорту. Прокурори стверджують, що Джейкоб зізнався, що зробив це, аби ввести в оману слідчих.

Відео на каналі хлопці "Я розбив свій літак" нині має три мільйони переглядів.