Американського військового, який втік до КНДР, звинуватили у дезертирстві, - Reuters
Рядовому солдату армії США Тревісу Кінгу висунули звинувачення у дезертирстві за втечу до Північної Кореї, напад на військовослужбовців та розповсюдження дитячої порнографії
Про це повідомляє Reuters.
Армія США звинуватила 23-річного рядового військового Тревіса Кінга у дезертирстві через втечу до Північної Кореї в липні 2023 року, нападі на товаришів по службі та розповсюдженні дитячої порнографії і ще п'яти злочинах згідно з Єдиним кодексом військової юстиції.
Але армія США також звинувачує його у спробі втечі з-під варти американських військових у жовтні 2022 року, підштовхуванні користувача соцмережі Snapchat створювати дитячу порнографію, зберіганні дитячої порнографії, непідпорядкуванні за те, що він залишив свою базу після комендантської години та вживав алкоголь.
Кілька тижнів армія США розв'язувала питання, чи буде Кінга притягнуто до дисциплінарної відповідальності, тому що заявляла, що пріоритетом є належний догляд за військовим після його звільнення з-під варти в КНДР, де його утримували два місяці.
Його звільнили у вересні 2023 року після декількох тижнів кулуарних переговорів, в результаті яких Швеція погодила повернення та перевезення Кінга до Китаю для передачі послу США.
28 вересня Кінг потрапив до військового госпіталю в Техасі для медичного обстеження, він публічно не пояснив, чому він втік до КНДР 19 липня.
- У Північній Кореї 16 серпня заявили, що американський військовий Тревіс Кінг втік до їхньої країни начебто через нелюдське поводження та расову дискримінацію в армії США. У Сполучених Штатах відреагували.
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