Американці розуміють: війна в Україні - це не лише війна Кремля проти Києва. Це війна Москви проти Вашингтону, - політолог Басараб
Політолог Михайло Басараб вважає, що росіяни прийшли в Україну демонтувати лідерську роль США у світі. Тому допомога Україні є критично необхідною для США
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наше щастя полягає в тому, що союзниками України у США є не лише представники офісу президента Байдена, але й двопартійна більшість у Конгресі США. Демократи та республіканці розуміють, наскільки важливою є боротьба України у відсічі агресії Росії. Тому що американці чітко розуміють, що війна Росії проти України - це не лише війна Кремля проти Києва. Це війна Москви проти Вашингтону", - зауважив Басараб.
Також політолог додав, що Путін та його поплічники говорять про те, що вони в Україні воюють проти НАТО.
"У США розуміють, що зайшовши в Україну росіяни прийшли по їхню душу також. Росіяни прийшли демонтувати лідерську роль США у світі. Тому допомога Україні є критично необхідною для США. Якби Україна програла у цій війні, то програла б не лише Україна, програли б Сполучені Штати Америки. Ми не можемо ігнорувати внутрішньоамериканські дискусії, потреби й інтереси американських платників податків. Особливість американської еліти й американської зовнішньої політики полягає в тому, що в них поєднується прагматизм та місіонерська візія. Візія глобальної ролі США. Ми маємо не сумніватися, що допомога США буде та ленд-ліз запрацює", - наголосив Басараб.
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