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Головна Світ Ампутація, ураження струмом і одна смерть: у компанії Маска SpaceX ігнорують правила безпеки, - Reuters

Ампутація, ураження струмом і одна смерть: у компанії Маска SpaceX ігнорують правила безпеки, - Reuters

11 листопада, 2023 субота
12:07
Світ Ілон Маск

У компанії SpaceX, яка належить бізнесмену Ілону Маску, працівники зазнають різних поранень через порушення правил безпеки. Маск нехтує безпекою робітників у прагненні досягнути Марса

Про це пише Reuters.

Зазначається, що з 2014 року у компанії SpaceX сталося понад 600 нещасних випадків на робочому місці, зокрема 100 порізів або розсічень, 29 переломів або вивихів, 17 роздроблених рук та пальців, 9 травм голови, включаючи один перелом черепа, 4 струси мозку та одну черепно-мозкову травму, а також мінімум 5 випадків опіків, 5 поразок струмом, 7 травм очей.

Працівники заявляють, що такі травми відображають хаотичне робоче місце, де часто недостатньо навчений і перевтомлений персонал регулярно пропускає основні процедури безпеки, намагаючись вкластися в агресивні дедлайни Маска для космічних місій. 

Агентство Reuters виявило подробиці понад 600 травм, вивчивши судові документи у позовах працівників, медичні записи працівників, вимоги державних працівників про компенсацію та записи викликів екстреної допомоги. Хоча компанія повинна надавати щорічні дані про травми регуляторам для своїх об’єктів, вона не оновлювала офіційні дані протягом кількох років між 2016 і 2021 роками.

У червні 2014 року компанія SpaceX повідомила про нещасний випадок на виробництві на своєму заводі в Техасі. Працівники мали перевезти матеріали вантажівкою до ангара, але ременів для кріплення вантажу не було. Тому один з робітників, Лонні Леблан, вирішив сісти зверху, щоб стабілізувати вантаж під час транспортування. Після того, як вантажівка рушила з місця, робітника зірвало поривом вітру, і він впав на асфальт, вдарившись головою і померши на місці.

"Сам Маск іноді здавався бездумним щодо безпеки під час візитів на об’єкти SpaceX: четверо співробітників сказали, що він іноді грав із новим вогнеметом і відмовляв працівників носити безпечний жовтий одяг, оскільки він не любить яскравих кольорів", - додали у повідомленні.

  • Компанія Ілона Маска Neuralink шукає людину для першого клінічного випробування на мозку. Маск хоче вбудувати у мозок людини комп'ютер, який зможе передавати сигнали на інші електронні носії.
Суспільство
Наука
Здоров'я
космос
Ілон Маск
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