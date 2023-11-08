Маск шукає добровольця, щоб вбудувати в мозок комп'ютер
Компанія Ілона Маска Neuralink шукає людину для першого клінічного випробування на мозку. Маск хоче вбудувати у мозок людини комп'ютер, який зможе передавати сигнали на інші електронні носії
Про це повідомляє Bloomberg.
Маск готується до проведення операції на мозку людини-добровольця компанією Neuralink, яка шукає волонтера, який погодиться видалити шматок черепа, щоб за допомогою робота вставити серію електродів і надтонких дротів у мозок.
Коли робот закінчить роботу, відсутній шматок черепа замінять комп’ютером розміром із чверть мозку, який залишиться у ньому на довгі роки. Його робота полягатиме в зчитуванні та аналізі мозкової діяльності людини, а потім комп'ютер передаватиме цю інформацію по бездротовому зв’язку на ноутбук або планшет поблизу.
Хто може стати добровольцем
Для випробування ідеальним кандидатом був би доросла людина віком до 40 років, у якого паралізовані чотири кінцівки. Такому пацієнту, швидше за все, вставили б імплант Neuralink у так звану ділянку кистей промоторної кори головного мозку, яка керує руками, зап’ястками та передпліччями.
Мета полягає в тому, щоб показати, що пристрій може безпечно збирати корисні дані з тієї частини мозку пацієнта, що є ключовим кроком у спробах Neuralink перетворити думки людини на ряд команд, які може зрозуміти комп’ютер.
- 1 грудня 2022 року Ілон Маск анонсував випробування через приблизно пів року чипа на людині. Двома роками раніше компанія Маска імплантувала свою технологію у голову свині, а через трохи більше ніж 19 місяців після цього - мавпі.
- Стартап Ілона Маска Neuralink, який розробляє мозкові чипи, 19 вересня заявив, що починає випробування на людях мозкового імплантату для пацієнтів з паралічем.
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