Маск шукає добровольця, щоб вбудувати в мозок комп'ютер

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск готується до проведення операції на мозку людини-добровольця компанією Neuralink, яка шукає волонтера, який погодиться видалити шматок черепа, щоб за допомогою робота вставити серію електродів і надтонких дротів у мозок.

Коли робот закінчить роботу, відсутній шматок черепа замінять комп’ютером розміром із чверть мозку, який залишиться у ньому на довгі роки. Його робота полягатиме в зчитуванні та аналізі мозкової діяльності людини, а потім комп'ютер передаватиме цю інформацію по бездротовому зв’язку на ноутбук або планшет поблизу.

Хто може стати добровольцем

Для випробування ідеальним кандидатом був би доросла людина віком до 40 років, у якого паралізовані чотири кінцівки. Такому пацієнту, швидше за все, вставили б імплант Neuralink у так звану ділянку кистей промоторної кори головного мозку, яка керує руками, зап’ястками та передпліччями.

Мета полягає в тому, щоб показати, що пристрій може безпечно збирати корисні дані з тієї частини мозку пацієнта, що є ключовим кроком у спробах Neuralink перетворити думки людини на ряд команд, які може зрозуміти комп’ютер.