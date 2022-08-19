Аналітики ISW: РФ, ймовірно, активізує зусилля щодо примусової мобілізації українців на Запоріжжі
Окупаційні війська можуть активізувати зусилля щодо так званої мобілізації українців у Запорізькій області, як це було на окупованих територіях Сходу
Про це йдеться у звіті ISW.
Так, російсько-окупаційні війська продовжують заходи щодо мобілізації громадян України до військових частин. Російська окупаційна адміністрація в Запорізькій області формує "добровольчу армію" невизначеного розміру для захоплення решти області.
"Російські окупаційні війська, ймовірно, активізують зусилля з мобілізації громадян України в Запорізькій області, як це було на окупованому Сході України", - йдеться у повідомленні.
Аналітики зауважили, що російські так звані добровольчі загони та примусово мобілізовані громадяни України навряд чи створять ефективну бойову силу Росії через низький моральний дух, погане оснащення та відсутність підготовки.
Також в ISW заявили, що російське міноборони, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили у майбутніх провокаціях на Запорізькій атомній електростанції.
Інші висновки від експертів
- окупати вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута
- російські війська продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька
- росіяни здійснили невдалий наземний штурм на Запорізькому напрямку
- українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області
- кремль, ймовірно, використовує створені "казацькі" організації для підтримки зусиль Росії у формуванні збройних сил
- окупанти продовжують підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу РФ
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