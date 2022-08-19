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Головна війна з Росією Аналітики ISW: РФ, ймовірно, активізує зусилля щодо примусової мобілізації українців на Запоріжжі 

Аналітики ISW: РФ, ймовірно, активізує зусилля щодо примусової мобілізації українців на Запоріжжі 

19 серпня, 2022 п'ятниця
06:53
війна з Росією окупант

Окупаційні війська можуть активізувати зусилля щодо так званої мобілізації українців у Запорізькій області, як це було на окупованих територіях Сходу 

Про це йдеться у звіті ISW.

Так, російсько-окупаційні війська продовжують заходи щодо мобілізації громадян України до військових частин. Російська окупаційна адміністрація в Запорізькій області формує "добровольчу армію" невизначеного розміру для захоплення решти області.

"Російські окупаційні війська, ймовірно, активізують зусилля з мобілізації громадян України в Запорізькій області, як це було на окупованому Сході України", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські так звані добровольчі загони та примусово мобілізовані громадяни України навряд чи створять ефективну бойову силу Росії через низький моральний дух, погане оснащення та відсутність підготовки.

Також в ISW заявили, що російське міноборони, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили у майбутніх провокаціях на Запорізькій атомній електростанції.

Інші висновки від експертів 

  • окупати вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута
  • російські війська продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька
  • росіяни здійснили невдалий наземний штурм на Запорізькому напрямку
  • українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області
  • кремль, ймовірно, використовує створені "казацькі" організації для підтримки зусиль Росії у формуванні збройних сил
  • окупанти продовжують підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу РФ

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Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
мобілізація
окуповані території
Запорізька область
Запорізька АЕС
Військові новини
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