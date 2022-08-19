Про це йдеться у звіті ISW.

Так, російсько-окупаційні війська продовжують заходи щодо мобілізації громадян України до військових частин. Російська окупаційна адміністрація в Запорізькій області формує "добровольчу армію" невизначеного розміру для захоплення решти області.

"Російські окупаційні війська, ймовірно, активізують зусилля з мобілізації громадян України в Запорізькій області, як це було на окупованому Сході України", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські так звані добровольчі загони та примусово мобілізовані громадяни України навряд чи створять ефективну бойову силу Росії через низький моральний дух, погане оснащення та відсутність підготовки.

Також в ISW заявили, що російське міноборони, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили у майбутніх провокаціях на Запорізькій атомній електростанції.

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