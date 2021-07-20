Аналітики спрогнозували, скільки медалей виграє Україна на Олімпіаді-2020
За прогнозами аналітичної компанії Gracenote збірна України здобуде на Олімпійських іграх у Токіо 21 нагороду
Про це повідомляє Gracenote.
Аналітики перед стартом Олімпіади опублікувала прогнозований медальний залік Ігор у Токіо. У ньому збірна України з 8 золотими, 5 срібними та 8 бронзовими нагородами розташовується на 14-й позиції.
Gracenote прогнозує перемогу з загальному заліку збірній США, яка отримає 96 медалей. Друге місце обіцяють команді російського олімпійського комітету з 68 нагородами. Далі розташуються Китай (66 медалей), Японія (61), Велика Британія (52), Нідерланди (48), Франція (42), Італія (41), Австралія (40) та Німеччина (35).
Олімпійські ігри відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня. У Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33-х видах спорту.
Україну в Японії представлять 157 спортсменів в 25 видах спорту.
На Олімпіаді-2016 збірна України показала свій найгірший результат в історії та отримала лише 11 медалей - 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.
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15 липня стало відомо, що призери Олімпійських ігор самостійно одягатимуть собі медалі на церемонії нагородження у Токіо.
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