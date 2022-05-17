Аналоги CoolCola, Fancy та Street. У Росії створили сурогати відомих напоїв із "впізнаваним смаком"

Про це повідомили на сайті підприємства.

Як зазначає виробник, нова лінійка – це "класичні смаки улюблених прохолодних напоїв".

В описі напоїв вказано, що CoolCola – це напій з "культовим смаком коли", Fancy - з впізнаваним смаком фанти, а Street містить соки лимона, лайма і рослинні екстракти.

Відзначимо, що Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії ще 8 березня і стала однією з перших, хто пішов з ринку РФ через розв’язання війни проти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb