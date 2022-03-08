Coca-Cola призупиняє свою діяльність у Росії
Сьогодні, 8 березня, найвідоміший бренд з виробництва напоїв оголосив що призупиняє роботу в Росії
Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці, інформує Еспресо.TV
"Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні", – йдеться у короткій заяві Coca-Cola у вівторок.
Компанія зазначає, що вони продовжуватимуть відслідковувати та оцінювати ситуацію у міру розвитку обставин.
- Нагадаємо, 24 лютого компанія закрила свій завод в Україні. Та до останнього відмовлялась йти з ринку Росії, ввівши лише косметичні обмеження.
- Сьогодні про відхід з території країни-агресора також заявили культові мережі Starbucks та McDonald's.
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