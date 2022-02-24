Компанія Coca-Cola закрила завод в Україні
Компанія з розливу безалкогольних напоїв Coca-Cola закрила свій завод в Україні через вторгнення РФ
Про це представник компанії повідомив Reuters.
"Ми триматимемо все в полі зору найближчими днями", - сказав він.
Там також закликали персонал бути вдома.
Зазначається, що Coca-Cola вважає Росію одним із своїх найбільших ринків збуту
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