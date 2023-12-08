Анчелотті виніс вердикт стосовно ігрової практики Луніна після повернення Кепи
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився емоціями після того, як іспанський голкіпер Кепа Аррісабалага відновився від травми
Про це повідомляє Madrid Xtra.
"Аррісабалага чи Лунін? Кепа повернувся. Добре мати двох чудових воротарів. Завтра я зроблю вибір. Лунін був хорошим в останніх матчах, але з Кепою нічого не змінилося - він має нашу повну довіру. Неважливо, хто буде грати. В нас все буде добре. Можливо, я буду ротувати їх у цих іграх", - сказав головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті.
Матч "Бетіс" - "Реал" пройде у суботу, 9 грудня. Початок о 17:15.
Андрій Лунін в "Реалі"
За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.
Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись. Натомість мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який виборов конкуренцію в українця.
Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.
У цьому сезоні Андрій Лунін провів 7 матчів, 4 рази "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.
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