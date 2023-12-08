Анчелотті виніс вердикт стосовно ігрової практики Луніна після повернення Кепи

Про це повідомляє Madrid Xtra.

"Аррісабалага чи Лунін? Кепа повернувся. Добре мати двох чудових воротарів. Завтра я зроблю вибір. Лунін був хорошим в останніх матчах, але з Кепою нічого не змінилося - він має нашу повну довіру. Неважливо, хто буде грати. В нас все буде добре. Можливо, я буду ротувати їх у цих іграх", - сказав головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті.

Матч "Бетіс" - "Реал" пройде у суботу, 9 грудня. Початок о 17:15.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись. Натомість мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який виборов конкуренцію в українця.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів 7 матчів, 4 рази "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.