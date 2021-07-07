Англія - Данія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020

Англія та Данія сьогодні у Лондоні на стадіоні "Вемблі" визначать другого фіналіста Євро-2020, який 11 липня зустрінеться у вирішальному матчі з Італією.



Збірні Англії та Данії раніше зустрічалися 23 рази. 13 перемог здобула англійці, 5 - данці, ще 5 матчів завершилися внічию.

Попередня зустріч між командами відбулася у жовтні минулого року в Лізі націй та завершилася перемогою Данії у Лондоні на "Вемблі" з рахунком 1:0. Гол забив Крістіан Еріксен, для якого нинішній Євро-2020 ледве не завершився трагічно через зупинку серця на полі під час гри з фінами. УЄФА запросила данського футболіста та лікарів, які його врятували, на сьогоднішню гру до Лондона.





Фото - Getty Images



Англія на шляху до півфіналу Євро-2020 перемогла на груповому раунді Хорватію (1:0), Чехію (1:0) та зіграла внічию з Шотландією (0:0). У 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта здолала Німеччину (2:0), а у чвертьфіналі - Україну (4:0).

Данія розпочала виступи на Євро-2020 у групі з поразок від Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), а потім переграла Росію (4:1) та вийшла у плей-офф. У 1/8 фіналу Каспера Юльманна розгромили Уельс (4:0), а у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Чехію (2:1).

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