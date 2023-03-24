Англія - Україна: букмекери дали невтішний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська команда пропустила 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Після 1-го туру лідерство у групі С захопили саме Англія та Північна Македонія. У них по 3 бали.

Букмекери вважають, що Україна явний аутсайдер зустрічі. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 12. Перемогу Англії прогнозують на 1,28. Нічия - 5,80.

Євро-2024

Кваліфікація. 2-й тур

26 березня

Англія - Україна

Лондон, стадіон "Вемблі"

Початок о 19:00

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