Англійська онлайн або як ефективно вчитися вдома
Багато студентів відмовляються від варіанту онлайн-курсів, оскільки не можуть змусити себе вчитися вдома. Адже навіть під час онлайн-заняття можна відволіктися на телефонний дзвінок, приготування борщу чи шум сусідів у дворі. Але це зовсім НЕ означає, що вчитися онлайн неможливо. Насправді проблема полягає не у форматі мовних курсів, а в тому, як студент уміє вчитися та організовувати себе на роботу
Тож даємо вам робочі підказки від студентів, які вчили англійську онлайн у школі Р12 і навчилися долати організаційні труднощі завдяки допомозі досвідчених викладачів.
Поради, як вчити англійську онлайн і не засинати на заняттях
Найголовніша порада для тих, хто хоче вчити англійську мову віддалено в режимі онлайн - обов'язково запишіться на курс. Саме курс буде організовувати вас займатися регулярно і в конкретний час. А відповідальність перед викладачем і небажання зганьбитися перед одногрупниками змусить займатися максимально старанно.
Але також дотримуйтеся наступних рекомендацій:
- Дайте відповідь на питання: "Навіщо я вчу англійську". Ви маєте розуміти, яку користь принесе вам знання англійської мови. Адже сама по собі мова не несе прямої цінності і не зможе задовольнити ваше его. Але якщо за допомогою англійської ви зможете добре заробляти - думки про гроші та нову посаду змусять вчитися щодня.
- Живіть за графіком. Щоб не пропускати заняття і не лінуватися займатися цілу годину, щодня складайте графік дня і прописуйте в ньому час для мовного онлайн-курсу та виконання домашніх завдань. Якщо не хочете, щоб навчання забрало у вас цілий рік, вчіть англійську онлайн в експрес-режимі, про який ми вже розповідали раніше.
- Вимикайте мобільний телефон. Мобільний є головним відволікаючим фактором для студентів, які хочуть навчатися онлайн. Тому, коли сідаєте за підручники, завжди вимикайте смартфон, а також закривайте десктопні версії месенджерів на ноутбуці.
- Обирайте цікаві курси. Наприклад, онлайн-курс із комунікативною методикою викладання. Завдяки такому підходу студенти на заняттях можуть присвячувати час обговоренню цікавих тем, ніби просто зустрілися з друзями. Погодьтеся, так вчити англійську онлайн набагато цікавіше.
Наостанок спробуйте пробне онлайн-заняття. Воно допоможе зрозуміти, наскільки зручно займатися вдома перед комп'ютером.
Якими бувають онлайн-курси з вивчення англійської мови
Не поспішайте записуватися в першу-ліпшу мовну школу. Уважно вивчіть різні варіанти вивчення англійської:
- експрес-навчання онлайн — його пропонує згадана у вступі школа Р12;
- вузькоспрямоване бізнес-навчання — мова вивчається відповідно до спеціальності студентів (для юристів, медиків, програмістів);
- корпоративні мовні курси — для працівників однієї компанії;
- заняття з англійської мови для дітей;
- базове вивчення мови — з нуля та поетапно за рівнями.
Удачі вам в опануванні нових іноземних мов!
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