Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 18 серпня, в Бремені у стартовому матчі чемпіонату Німеччини англійський форвард вже на 4-й хвилині віддав результативну передачу на Лероя Сане. На 75-й хвилині Кейн забив сам та відзначився першим голом за "Баварію", до якої він перейшов з "Тоттенгема".

До розгромного рахунок незадовго до фінального свистка довів Сане, який зробив дубль. Остаточний результат встановив Матіс Тель.

"Баварія" перемогла "Вердер" з рахунком 4:0.

Чемпіонат Німеччини

1-й тур

18 серпня

"Вердер" - "Баварія" 0:4

Голи: Сане, 4, 90, Кейн, 75, Тель, 90+4