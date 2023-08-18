Англійський футболіст Кейн забив дебютний гол за "Баварію"
Англійський форвард Гаррі Кейн забив перший гол за "Баварію" у чемпіонаті Німеччини проти "Вердера"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 18 серпня, в Бремені у стартовому матчі чемпіонату Німеччини англійський форвард вже на 4-й хвилині віддав результативну передачу на Лероя Сане. На 75-й хвилині Кейн забив сам та відзначився першим голом за "Баварію", до якої він перейшов з "Тоттенгема".
До розгромного рахунок незадовго до фінального свистка довів Сане, який зробив дубль. Остаточний результат встановив Матіс Тель.
"Баварія" перемогла "Вердер" з рахунком 4:0.
Чемпіонат Німеччини
1-й тур
18 серпня
"Вердер" - "Баварія" 0:4
Голи: Сане, 4, 90, Кейн, 75, Тель, 90+4
- 12 серпня "Баварія" розгромно програла "Лейпцигу" у матчі за Суперкубок Німеччини.
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