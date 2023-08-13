Зірка збірної Англії Кейн невдало дебютував за "Баварію"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Лейпцига" з рахунком 3:0. Іспанський хавбек Дані Ольмо оформив хет-трик у ворота "Баварії". Футболіст відзначився голами на 3 і 44 хвилині, а також реалізував пенальті на 68-й.

Дебютував за "Баварію" Гаррі Кейн, який лише сьогодні перейшов з "Тоттенгема" у мюнхенський клуб за 100 млн євро. Англійський форвард вийшов на поле 63-й хвилині і отримав оцінку 6,0.

Суперкубок Німеччини

12 серпня

"Баварія" - "Лейпциг" 0:3

Голи: Ольмо, 3, 44, 68 (пен.)