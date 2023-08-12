Довбик забив дебютний гол і в дуеті з Циганковим врятував "Жирону" від поразки у 1-му турі Ла Ліги
У суботу, 12 серпня, "Жирона" зіграла внічию проти "Реал Сосьєдада" у 1-му турі чемпіонату Іспанії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Реал Сосьєдад" - "Жирона" розпочався для каталонців невдало. На 5-й хвилині Кубо влучним ударом вивів господарів вперед і забезпечив перевагу.
"Жирона" не могла зрівняти ситуацію аж до 72-ї хвилині. Відзначився український дует! Віктор Циганков виконав точний навіс на дальню стійку воріт "Сосьєдада", а Артем Довбик зумів головою відправити м'яч у ворота господарів.
Відзначимо, що Довбику знадобилось лише 8 хвилин, щоб забити дебютний гол за "Жирону". Український форвард вийшов на поле на 64-й хвилині.
У наступному турі "Жирона" зустрінеться з "Гетафе". Матч пройде 20 серпня.
Ла Ліга
1-й тур
12 серпня
"Реал Сосьєдад" - "Жирона" 1:1
Голи: Кубо, 5 - Довбик, 72
Трансфер Довбика в "Жирону"За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Дніпро-1" заробив 6 млн євро одним платежем. Данський "Мідтьюлланн", якому належали 50% прав на гравця, отримав 1,75 млн євро та 30% від наступного продажу футболіста.
Також відомо, що Артем Довбик отримав у "Жироні" більшу зарплату, ніж за новим контрактом з "Дніпром-1".
Артем Довбик
У минулому сезоні 26-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги.
На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України.
Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро
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