Довбик забив дебютний гол і в дуеті з Циганковим врятував "Жирону" від поразки у 1-му турі Ла Ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Реал Сосьєдад" - "Жирона" розпочався для каталонців невдало. На 5-й хвилині Кубо влучним ударом вивів господарів вперед і забезпечив перевагу.

"Жирона" не могла зрівняти ситуацію аж до 72-ї хвилині. Відзначився український дует! Віктор Циганков виконав точний навіс на дальню стійку воріт "Сосьєдада", а Артем Довбик зумів головою відправити м'яч у ворота господарів.

Відзначимо, що Довбику знадобилось лише 8 хвилин, щоб забити дебютний гол за "Жирону". Український форвард вийшов на поле на 64-й хвилині.

У наступному турі "Жирона" зустрінеться з "Гетафе". Матч пройде 20 серпня.

Ла Ліга

1-й тур

12 серпня

"Реал Сосьєдад" - "Жирона" 1:1

Голи: Кубо, 5 - Довбик, 72

Трансфер Довбика в "Жирону"

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Дніпро-1" заробив 6 млн євро одним платежем. Данський "Мідтьюлланн", якому належали 50% прав на гравця, отримав 1,75 млн євро та 30% від наступного продажу футболіста.

Також відомо, що Артем Довбик отримав у "Жироні" більшу зарплату, ніж за новим контрактом з "Дніпром-1".

Артем Довбик

У минулому сезоні 26-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги.

На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України.

Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро