Англійський журналіст обізвав Мудрика "найдорожчим індиком у футболі"

Про це повідомляє "Трибуна".

"Найдорожча індичка у світовому футболі?", - написав англійський журналіст Пірс Морган.

Цікаво, що у неформальній англійській мові слово "індичка" (turkey) використовується для опису чогось, що є вкрай неуспішним.

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 3 матчі, але результативними діями не відзначився. У зустрічі проти "Вест Гема" (1:1) віддав асист, але арбітр скасував гол через офсайд.