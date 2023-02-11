Англійський журналіст обізвав Мудрика "найдорожчим індиком у футболі"
Журналіст Пірс Морган принизив гру українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика
Про це повідомляє "Трибуна".
"Найдорожча індичка у світовому футболі?", - написав англійський журналіст Пірс Морган.
Цікаво, що у неформальній англійській мові слово "індичка" (turkey) використовується для опису чогось, що є вкрай неуспішним.
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 3 матчі, але результативними діями не відзначився. У зустрічі проти "Вест Гема" (1:1) віддав асист, але арбітр скасував гол через офсайд.
- 11 лютого в АПЛ "Челсі" разом з Михайлом Мудриком зіграв внічию проти "Вест Гема".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе