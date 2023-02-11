Мудрик потрапив до стартового складу "Челсі" на матч з "Вест Гемом"
Український футболіст Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" на гру чемпіонату Англії проти "Вест Гема"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Мудрик вийде у стартовому складі лондонців вдруге поспіль. Матч 23 туру чемпіонату Англії в Лондоні розпочнеться о 14:30.
Загалом на рахунку українського футболіста вже 3 гри за "Челсі", до якого він перейшов у січні 2023 року за рекордні 100 млн євро.
Чемпіонат Англії
23-й тур
11 лютого
"Вест Гем" - "Челсі"
- 21 січня Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".
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