Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мудрик вийде у стартовому складі лондонців вдруге поспіль. Матч 23 туру чемпіонату Англії в Лондоні розпочнеться о 14:30.

Загалом на рахунку українського футболіста вже 3 гри за "Челсі", до якого він перейшов у січні 2023 року за рекордні 100 млн євро.

Чемпіонат Англії

23-й тур

11 лютого

"Вест Гем" - "Челсі"