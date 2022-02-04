Аномальний обвал цін: "Донбасенерго" попередило про загрозу зупинки та банкрутство
Компанія "Донбасенерго" попередила уряд про загрозу банкрутства у березні-квітні через різкий обвал цін на електроенергію нижче за собівартість
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова комерційного директора компанії Олега Ларіонова.
"Ми вимагаємо вжити довгострокових заходів з метою стабілізації ситуації на ринку електроенергії. В іншому випадку вже в березні-квітні "Донбасенерго" не зможе генерувати е/е і буде змушене оголосити про банкрутство", - зазначив Ларіонов.
Він додав, що зі свого боку НЕК "Укренерго" не обмежує імпорт е/е з Білорусі в години профіциту, а дефіцит попиту покривається за рахунок ТЕЦ на газі за ціною 6,5 грн/кВт-год. в той час як price caps в ОЕС України встановлено на рівні 4 грн/кВт-год.
Серед термінових заходів, що пропонуються "Донбасенерго":
- підвищення максимального цінового обмеження на ринку "на добу вперед" (НДВ) до 6,5 грн/кВт-год, що відповідає собівартості виробництва е/е ТЕЦ на газі;
- встановлення мінімальних цін продажу е/е на внутрішньодобовому ринку не нижче 105% ціни НДВ, а також встановлення ціни купівлі небалансу на рівні цінових обмежень на НДВ+.
"Донбасенерго" наполягає на необхідності впровадження ринку потужності не пізніше квітня 2022 року.
Як уточнив Ларіонов, що збитки компанії за 2021 рік склали 450,5 млн грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.1
Купівля 28.1Продаж 28.37
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.45
- Актуальне
- Важливе