Anonymous зламали 15 Гб даних РПЦ

Про це вони написали у твітері.



"Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених з благодійного крила Російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets", - зазначили вони.



Через характер інформації Anonymous пропонує її тільки дослідникам і журналістам.

Нагадаємо, раніше Anonymous зламали російське телебачення й пообіцяли злити 870 гігабайтів даних.