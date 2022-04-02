Anonymous зламали 15 Гб даних РПЦ
Хакери Anonymous злили 15 Гб даних РПЦ й оприлюднили близько 57,5 тис. електронних листів
Про це вони написали у твітері.
"Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених з благодійного крила Російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets", - зазначили вони.
Через характер інформації Anonymous пропонує її тільки дослідникам і журналістам.
- Нагадаємо, раніше Anonymous зламали російське телебачення й пообіцяли злити 870 гігабайтів даних.
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