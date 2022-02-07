Антипремія "Золота малина" за сумнівні досягнення у кіномистецтві оголосила номінантів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт кінопремії.



Рекордну кількість номінацій (дев’ять) цього року отримала стрічка "Діана: Мюзикл" від Netflix. По п’ять номінацій отримали фільми "Карен" та "Жінка у вікні", "Космічний джем: нові легенди" та "Дорогий Еван Гансен" - чотири, "Нескінченність" - три.



Серед акторів та акторок, яких номінували на "Золоту малину" - Джаред Лето, Емі Адамс, Марк Волберг, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мел Гібсон та інші.



Основний список антипремії вигладає так:



Найгірший фільм:

"Діана: Мюзикл";

"Нескінченність";

"Карен";

"Космічний джем: Нові легенди";

"Жінка у вікні".

Скотт Іствуд ("Небезпечний");

Роу Гартрампф ("Діана: Мюзикл");

Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нові легенди");

Бен Платт ("Дорогий Еван Гансен");

Марк Волберг ("Нескінченність").

Емі Адамс ("Жінка у вікні");

Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл");

Меган Фокс ("Опівночі у високій траві");

Терін Меннінг ("Карен");

Рубі Роуз ("Янгол помсти").

Емі Адамс ("Дорогий Еван Гансен");

Софі Куксон ("Нескінченність");

Ерін Дейві ("Діана: Мюзикл");

Джуді Кей ("Діана: Мюзикл");

Терін Меннінг ("Все до останнього").

Бен Аффлек ("Остання дуель");

Нік Кеннон ("Поганці");

Мел Гібсон ("Небезпечний");

Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл");

Джаред Лето ("Дім Gucci").

Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл");

Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Гансен");

Коук Деніелс ("Карен");

Ренні Гарлін ("Поганці");

Джо Райт ("Жінка у вікні").

"Діана: Мюзикл";

"Карен";

"Жінка у вікні";

"Поганці";

"Афера Олівера Твіста".

Найгірший актор:Найгірша акторка:Найгірша акторка другого плану:Найгірший актор другого плану:Найгірший режисер:Найгірший сценарій:Актору Брюсу Віллісу цьогоріч присвятили окрему категорію - "Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року". До неї увійшли стрічки: "Американська облога", "Злочинний квест", "Зоряний рубіж", "Глухий кут", "Фортеця", "Опівночі у високій траві", "За межею життя" та "Вижити в грі".Довідка: Кінопремія "Золота малина" вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві, вона є своєрідним антиподом кінопремії "Оскар". За традицією номінантів "Золотої малини" оголошують за день до оскарівських, а лауреатів - 26 березня, у переддень офіційної церемонії вручення "Оскарів".