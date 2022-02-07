Антипремія "Золота малина" за сумнівні досягнення у кіномистецтві оголосила номінантів
Антипремія "Золота малина" оголосила цьогорічних номінантів, серед яких - актори Джаред Лето, Бен Афлек та інші
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт кінопремії.
Рекордну кількість номінацій (дев’ять) цього року отримала стрічка "Діана: Мюзикл" від Netflix. По п’ять номінацій отримали фільми "Карен" та "Жінка у вікні", "Космічний джем: нові легенди" та "Дорогий Еван Гансен" - чотири, "Нескінченність" - три.
Серед акторів та акторок, яких номінували на "Золоту малину" - Джаред Лето, Емі Адамс, Марк Волберг, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мел Гібсон та інші.
Основний список антипремії вигладає так:
Найгірший фільм:
- "Діана: Мюзикл";
- "Нескінченність";
- "Карен";
- "Космічний джем: Нові легенди";
- "Жінка у вікні".
Найгірший актор:
- Скотт Іствуд ("Небезпечний");
- Роу Гартрампф ("Діана: Мюзикл");
- Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нові легенди");
- Бен Платт ("Дорогий Еван Гансен");
- Марк Волберг ("Нескінченність").
Найгірша акторка:
- Емі Адамс ("Жінка у вікні");
- Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл");
- Меган Фокс ("Опівночі у високій траві");
- Терін Меннінг ("Карен");
- Рубі Роуз ("Янгол помсти").
Найгірша акторка другого плану:
- Емі Адамс ("Дорогий Еван Гансен");
- Софі Куксон ("Нескінченність");
- Ерін Дейві ("Діана: Мюзикл");
- Джуді Кей ("Діана: Мюзикл");
- Терін Меннінг ("Все до останнього").
Найгірший актор другого плану:
- Бен Аффлек ("Остання дуель");
- Нік Кеннон ("Поганці");
- Мел Гібсон ("Небезпечний");
- Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл");
- Джаред Лето ("Дім Gucci").
Найгірший режисер:
- Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл");
- Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Гансен");
- Коук Деніелс ("Карен");
- Ренні Гарлін ("Поганці");
- Джо Райт ("Жінка у вікні").
Найгірший сценарій:
- "Діана: Мюзикл";
- "Карен";
- "Жінка у вікні";
- "Поганці";
- "Афера Олівера Твіста".
Актору Брюсу Віллісу цьогоріч присвятили окрему категорію - "Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року". До неї увійшли стрічки: "Американська облога", "Злочинний квест", "Зоряний рубіж", "Глухий кут", "Фортеця", "Опівночі у високій траві", "За межею життя" та "Вижити в грі".
Довідка: Кінопремія "Золота малина" вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві, вона є своєрідним антиподом кінопремії "Оскар". За традицією номінантів "Золотої малини" оголошують за день до оскарівських, а лауреатів - 26 березня, у переддень офіційної церемонії вручення "Оскарів".
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