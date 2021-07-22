Антирекорд випадків COVID-19: в окупованому Севастополі впродовж доби захворіли майже 150 людей

Про це повідомляє Крим.Реалії.



Це черговий антирекорд. Напередодні зареєстрували 134 нових випадки. Виписано після одужання - 106 осіб, померли п'ятеро людей у ​​віці від 60 до 94 років.



"У Севастополі захворіли на COVID-19 19 319 осіб. На даний момент одужали 16 938 людей, 812 померли. Під наглядом перебуває 559 осіб - це люди, які контактували з хворими, діагноз COVID-19 у них не підтверджений", - йдеться в повідомленні "влади".



В окупованому Криму станом на ранок 22 липня був зареєстрований 391 новий випадок захворювання COVID-19. За даними місцевої влади, померли від коронавірусу за добу 8 пацієнтів.



Дані російських властей Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.

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