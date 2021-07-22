Антирекорд випадків COVID-19: в окупованому Севастополі впродовж доби захворіли майже 150 людей
В окупованому Севастополі станом на 22 липня зареєстровано 142 нових випадки захворювання COVID-19
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Це черговий антирекорд. Напередодні зареєстрували 134 нових випадки. Виписано після одужання - 106 осіб, померли п'ятеро людей у віці від 60 до 94 років.
"У Севастополі захворіли на COVID-19 19 319 осіб. На даний момент одужали 16 938 людей, 812 померли. Під наглядом перебуває 559 осіб - це люди, які контактували з хворими, діагноз COVID-19 у них не підтверджений", - йдеться в повідомленні "влади".
В окупованому Криму станом на ранок 22 липня був зареєстрований 391 новий випадок захворювання COVID-19. За даними місцевої влади, померли від коронавірусу за добу 8 пацієнтів.
Дані російських властей Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.85Продаж 32.23
- Актуальне
- Важливе