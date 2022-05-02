Антисемітські заяви Лаврова свідчать, що Росія є правонаступником нацистської ідеології, - Подоляк

Про це Подоляк написав у twitter.

"Відверті антисемітські заяви Лаврова, звинувачення євреїв у Другій світовій війні та Голокості – ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців", - переконаний Подоляк.

За його словами, із заяви Лаврова, який назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", можна зробити три висновки.

"1. Росія неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому. 2. РФ звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство. 3. Росія розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду", - підсумував Подоляк.

2 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

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