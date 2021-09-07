Антивакцинатори закидали камінням Трюдо

Про це повідомляє The Washington Post.



Інцидент стався в Лондоні, провінція Онтаріо, через кілька годин після передвиборчого заходу Трюдо, на якому він заявив, що "не відступить" перед обличчям "антивакцинаторського натовпу".



"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, женоненависницькі напади. Канадці, переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію ", - сказав Трюдо.



Після цього протестувальники, багато з яких виступали проти вакцинації від коронавірусу і заходів громадської охорони здоров'я, закидали прем'єра Канади гравієм, коли він в оточенні журналістів та охорони сідав в автобус.



Політичний опонент Трюдо, лідер консерваторів Ерін О'Тул, назвав в Twitter цей інцидент "огидним", і засудив дії демонстрантів "найрішучішим чином".



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