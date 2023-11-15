Апеляція визнала націоналізацію Приватбанку законною та підтвердила неможливість повернення Коломойському
15 листопада шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку
Про це повідомляє Нацбанк.
"Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
За його словами, судом застосовано Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ, оскільки позовні вимоги у справі не відповідають положенням даного закону.
Довідково. Після того як 18 грудня 2016 року ПриватБанк рішенням НБУ було віднесено до неплатоспроможних, банк було виведено з ринку із застосуванням законної процедури bail-in: обмін вкладів пов’язаних з банком осіб на акції банку, які надалі були викуплені Міністерством фінансів за 1 грн задля порятунку банку та відновлення його платоспроможності. Задля збереження фінансової стабільності, держава докапіталізувала банк на 155 млрд грн.
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Нагадаємо, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку". 24 травня 2019 року НБУ подав апеляційну скаргу.
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2 березня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд зупинив провадження у справі до розгляду Конституційним Судом України справи за позовом 64 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності” № 590-ІХ.
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1 червня 2022 року Верховний Суд скасував ухвалу про зупинення провадження по цій справі, що дало змогу продовжити розгляд справи в суді апеляційної інстанції.
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15 лютого 2023 року Велика палата Верховного Суду підтвердила неможливість повернення націоналізованого ПриватБанку ексвласникам. У силі залишили ухвалу Господарського суду Києва від 2 червня 2021 року, згідно з якою закрили провадження у справі про недійсність договорів купівлі-продажу ПриватБанку, унаслідок чого держава привласнила всі акції банку в грудні 2016 року.
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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 29 червня підтвердив правомірність націоналізації ПриватБанку та залишив в силі ухвалу суду першої інстанції, якою провадження за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов'язаної з колишнім власником ПриватБанку, було закрите
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