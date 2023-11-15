Апеляція визнала націоналізацію Приватбанку законною та підтвердила неможливість повернення Коломойському

Про це повідомляє Нацбанк.

"Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

За його словами, судом застосовано Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ, оскільки позовні вимоги у справі не відповідають положенням даного закону.

Довідково. Після того як 18 грудня 2016 року ПриватБанк рішенням НБУ було віднесено до неплатоспроможних, банк було виведено з ринку із застосуванням законної процедури bail-in: обмін вкладів пов’язаних з банком осіб на акції банку, які надалі були викуплені Міністерством фінансів за 1 грн задля порятунку банку та відновлення його платоспроможності. Задля збереження фінансової стабільності, держава докапіталізувала банк на 155 млрд грн.