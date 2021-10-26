Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні

Про це повідомляє сайт судів, трибуналів та спеціальних колегій Нідерландів.



До експозиції входить понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року перебувають на території Нідерландів.



Після окупації Криму Росією Україна відстоювала своє право на експонати, щоб завадити віддати їх підконтрольним державі-окупанту музеям.



14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама на основі конвенції ЮНЕСКО про приналежність художніх цінностей суверенній державі, яка їх надала, ухвалив повернути експонати Україні.



У березні 2017 року представники кримських музеїв подали до Апеляційного суду Амстердама скаргу на це рішення.



Після відхилення апеляції чотири кримських музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник "Херсонес Таврійський" - ще можуть звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду.



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