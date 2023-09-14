Апеляційний суд постановив знести незаконний храм-маф біля Десятинної церкви

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2023 по справі № 910/9385/20 та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-мафу на території Національного музею історії України", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті нагадали, що так званий храм-кіоск був побудований без дозволів і порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква". Крім того, він розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО: там заборонене нове будівництво.

"Дякуємо за справедливе рішення і продовжуємо підтримувати наших колег з Музею історії України", - додали у Мінкульті.