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Головна Суспільство Апеляційний суд постановив знести незаконний храм-маф біля Десятинної церкви

Апеляційний суд постановив знести незаконний храм-маф біля Десятинної церкви

14 вересня, 2023 четвер
16:57
Суспільство храм-МАФ на території Музею історії України

Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання релігійної громади УПЦ МП звільнити ділянку на території Національного музею історії України від незаконно збудованого храму-мафу

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2023 по справі № 910/9385/20 та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-мафу на території Національного музею історії України", - йдеться у повідомленні. 

У Мінкульті нагадали, що так званий храм-кіоск був побудований без дозволів і порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква". Крім того, він розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО: там заборонене нове будівництво. 

"Дякуємо за справедливе рішення і продовжуємо підтримувати наших колег з Музею історії України", - додали у Мінкульті. 

  • Дозвіл на спорудження каплиці біля Десятинної церкви надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник Національного музею історії України Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.
  • 15 лютого господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України щодо будівлі на території музею: храм-маф постановили знести. 
Україна
УПЦ МП
Київщина
новини Києва
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