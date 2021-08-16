Апеляційний суд визнав законною догану Рожковій від Ради НБУ

Про це йдеться у постанові Шостого апеляційного адмінсуду.



Згідно з документом, суд частково задовольнив апеляційну скаргу НБУ та скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 2 квітня, яким за ініціативою першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової було визнано протиправним рішення Ради регулятора про винесення їй догани та оголошення недовіри.



Зазначається, що Шостий апеляційний адмінсуд закрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, 5 жовтня першій заступниці голови Національного банку України Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу оголосили догану. Причиною догани стало інтерв'ю Сологуба, в якому той висловив сумніви щодо отримання кредиту від МВФ.

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