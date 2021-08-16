Апеляційний суд визнав законною догану Рожковій від Ради НБУ
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законною догану першій заступниці голови Національного банку України (НБУ) Катерині Рожковій від Ради регулятора
Про це йдеться у постанові Шостого апеляційного адмінсуду.
Згідно з документом, суд частково задовольнив апеляційну скаргу НБУ та скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 2 квітня, яким за ініціативою першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової було визнано протиправним рішення Ради регулятора про винесення їй догани та оголошення недовіри.
Зазначається, що Шостий апеляційний адмінсуд закрив провадження у цій справі.
- Нагадаємо, 5 жовтня першій заступниці голови Національного банку України Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу оголосили догану. Причиною догани стало інтерв'ю Сологуба, в якому той висловив сумніви щодо отримання кредиту від МВФ.
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