"Аполлон" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
Сьогодні, 15 вересня, СК "Дніпро-1" зіграє проти кіпріотського "Аполлона" у груповому раунді Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 1-го туру нідерландці очолили квартет. Слідом йдуть "Аполлон" і "Вадуц", які паралельно зіграли внічию. "Дніпро-1" - останній.
У 2-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Аполлоном". Матч відбудеться сьогодні, 15 вересня.
Ліга конференцій
Група E. 2-й тур
"Аполлон" (Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна)
15 вересня, Лімасол, стадіон "Ціріон"
Початок - 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 8 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" поступився нідерландському "АЗ Алкмар".
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